«КамАЗ» на Параде Победы в Москве представил «Линзы»

«КамАЗ» представил на Параде Победы в Москве бронеавтомобиль «КамАЗ»-53949 «Линза».

Пресс-служба «КамАЗа» опубликовала видео, снятое генеральным директором компании Сергеем Когогиным во время торжественного Парада на Красной площади в Москве.

Бронеавтомобиль «КамАЗ»-53949 «Линза», созданный на базе шасси КамАЗ-53949 «Тайфун-К» с колесной формулой 4х4, предназначен для эвакуации раненых с поля боя. Впервые его презентация состоялась в рамках международного военно-технического форума «Армия-2018».

Артём Дергунов