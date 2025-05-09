В Белгороде дрон ВСУ ударил по зданию областного правительства

Украинский беспилотник нанес удар по зданию правительства Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет.

«Все оперативные службы работают на месте. Праздничные мероприятия проводятся по плану с учетом принятых мер максимальной безопасности»,— написал господин Гладков в Telegram-канале.

Накануне губернатор Белгородской области сообщал об ударах дронов ВСУ по семи населенным пунктам региона. Сведений о пострадавших не было. В Шебекинском округе БПЛА ударил по коммерческому объекту. Два беспилотника ударили по сельхозпредприятию в селе Муром, один — по автомобилю в поселке Шамино. По поселку Уразово в Валуйском районе ударили сразу шесть беспилотников, четыре из них — по складскому помещению сельхозпредприятия.