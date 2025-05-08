Росавиация: полеты между Турцией и России полностью возобновятся с 9 мая

Минтранс, Росавиация и Turkish Airlines договорились о полном возобновлении полетов между Турцией и Россией с 9 мая. Отмененные рейсы за четверг, 8 мая, выполнят перевозчики Azur Air и SouthWind, уточнили в Росавиации.

В агентстве отметили, что Turkish Airlines может добавить в свое расписание на завтра дополнительные рейсы. Ранее сегодня компания приостановила полеты в Россию из-за задержек и отмен рейсов в российских аэропортах. Как сообщило «РИА Новости», было отменено не менее 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург.

По данным Ассоциации туроператоров России, отмены рейсов турецких авиакомпаний затронут более 15 тыс. человек. В Анталье в отелях с питанием туроператоры разместили 1,5 тыс. человек, которые не улетели в РФ.

Подробности — в материале «Ъ» «Туда не ходи, сюда не летай».