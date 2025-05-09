Службы Новороссийска перевели в режим повышенной готовности перед парадом
Глава администрации Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о переходе городских служб на усиленный режим работы в связи с подготовкой к проведению праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. В утренние часы 9 мая мэр принял участие в разводе дежурных подразделений и подчеркнул важность обеспечения общественной безопасности. Сообщение об этом размещено в его официальном Telegram-канале.
Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
Муниципальные и правоохранительные структуры города-героя переведены в режим повышенной готовности. Приняты меры по усилению антитеррористической защищенности, организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции, представителей казачества и народных дружин. Контроль обстановки осуществляется через систему «Безопасный город» — за видеомониторингом следят операторы технического отдела. Обеспечено прямое взаимодействие муниципальных служб с правоохранительными органами.