Службы Новороссийска перевели в режим повышенной готовности перед парадом

Глава администрации Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о переходе городских служб на усиленный режим работы в связи с подготовкой к проведению праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. В утренние часы 9 мая мэр принял участие в разводе дежурных подразделений и подчеркнул важность обеспечения общественной безопасности. Сообщение об этом размещено в его официальном Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Муниципальные и правоохранительные структуры города-героя переведены в режим повышенной готовности. Приняты меры по усилению антитеррористической защищенности, организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции, представителей казачества и народных дружин. Контроль обстановки осуществляется через систему «Безопасный город» — за видеомониторингом следят операторы технического отдела. Обеспечено прямое взаимодействие муниципальных служб с правоохранительными органами.

Вячеслав Рыжков