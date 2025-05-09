Аэропорт Нижнекамска приостановил работу

Аэропорт Нижнекамска Бегишево временно не принимает и отправляет самолеты, сообщили в Росавиации. Ограничения введены с 7:50 мск.

Ранее сегодня ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова. Приостановка работы авиагавани связана с обеспечением мер безопасности полетов.

Минтранс сообщил, что российские авиакомпании, совершающие 95% перевозок пассажиров, вернулись к штатному расписанию после продолжительных сбоев 6 и 7 мая. Сбои в выполнении рейсов начались из-за временного закрытия российских аэропортов. В течение дня 7 мая в российских регионах попеременно вводили и снимали ограничения в 13 аэропортах.