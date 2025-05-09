Аэропорт Саратова приостановил работу

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. Ограничения начали действовать с 7:45 мск 9 мая. Как сообщили в ведомстве, запрет связан с соблюдением безопасности для гражданской авиации.

Сегодня утром в Минтрансе сообщили, что российские авиакомпании, выполняющие 96% пассажирских перевозок, вернулись к регулярному расписанию полетов после массовых сбоев 6 и 7 мая. Сбои начались из-за из-за приостановок в работе аэропортов.