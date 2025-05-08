Правительство Германии опровергло планы ввести ЧС из-за беженцев

Газета Die Welt сообщила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен объявить режим чрезвычайной ситуации из-за миграционного кризиса. В правительстве Германии заявили, что не собираются этого делать.

По информации газеты, правительство страны намерено задействовать статью 72 Договора о функционировании Европейского Союза. Она позволяет государствам-членам ЕС не подчиняться правилам Евросоюза ради поддержания общественного порядка и защиты внутренней безопасности. Статья касается и правил приема мигрантов. Die Welt пишет, что о намерениях ввести ЧС сегодня, 8 мая, были оповещены послы соседних стран на встрече, организованной МВД.

Представитель правительства Штефан Корнелиус опроверг информацию газеты. «Канцлер не вводит чрезвычайное положение в стране»,— сказал он в интервью Bild. В МВД страны не ответили запрос издания.

Накануне, 7 мая, глава МВД ФРГ Александр Добриндт отменил распоряжение прошлого правительства страны, которое не позволяло отказывать просителям убежища в ФРГ на границе Германии. Об этом писало агентство DPA. Фридрих Мерц до своего избрания настаивал на ужесточении миграционного законодательства ФРГ. В январе он предложил план из пяти пунктов, среди которых было введение долгосрочного контроля на границе и отказ во въезде в Германию без необходимых для этого документов.

Подробнее — в материале «Ъ» «На пути коалиции Германии встала миграция».