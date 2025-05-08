Бастрыкин потребовал доклад о столкновении самокатчицы с 83-летней тюменкой

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад об обстоятельствах травмирования 83-летней пенсионерки в Тюменской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Согласно данным Госавтоинспекции по региону, женщину на пешеходом переходе ул. Василия Подшибякина в Тюмени сбила 15-летняя водительница электросамоката, которая не имела прав на управление транспортным средством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Пенсионерка получила ранения. Школьница рассказала, что электросамокат взяла без разрешения у родителей подруги»,— сообщили в ГИБДД, добавив, что выясняют обстоятельства ДТП.

СКР по Тюменской области начал проверку по факту ДТП. Доклад о ее ходе и установленных обстоятельствах генералу Бастрыкину представит руководитель СУ СКР по региону Александр Кубляков.

Василий Алексеев