АТОР: отмена рейсов турецких авиакомпаний в Россию затронет 15 тыс. человек

Российские туроператоры экстренно решают вопросы с туристами из-за отмены рейсов турецких авиакомпаний в Россию, сообщила Ассоциация туроператоров РФ (АТОР). По ее данным, это затронет более 15 тыс. пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

В АТОР уточнили, что Turkish Airlines на сегодня, 8 мая, отменила 20 рейсов в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул из аэропорта Внуково. Авиакомпания Pegasus Airlines отменила из этого же аэропорта четыре рейса в Анталью, Стамбул и Бодрум. Семь рейсов в Анталью и Стамбул отменены из Санкт-Петербурга.

Сейчас в Анталье в отелях с питанием туроператорами размещены более 1,5 тыс. человек с отмененных рейсов в Россию. Решается вопрос с размещением в Даламане. В АТОР предупредили, что в течение дня число туристов, которые должны вылетать в Россию, «серьезно вырастет». В ассоциации считают, что рейсы обеих турецких компаний 8 и 9 мая могут не состояться.

Туроператоры действуют двумя путями: часть туристов разместят в отелях в Турции в ожидании вылета, часть по возможности пересадят на другие рейсы. Однако в АТОР отметили, что «свободных емкостей критически мало».

6 и 7 мая вводились ограничения на работу аэропортов в нескольких регионах, в том числе в московских Шереметьево, Внуково и Домодедово. По данным АТОР, ограничения затронули 60 тыс. пассажиров.

Подробности — в материале «Ъ» «Туда не ходи, сюда не летай».