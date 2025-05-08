Из-за плохих погодных условий в Нижнекамске отменили акцию «Свеча памяти». Об этом сообщили в официальном Telegram-канале администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Нижнекамске отменили акцию «Свеча памяти»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ В Нижнекамске отменили акцию «Свеча памяти»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Всероссийская акция «Свеча Памяти» должна была пройти 8 мая в 21:00 у Монумента Победы.

В Казани волонтеры провели акцию 7 мая у стелы «Казань — город трудовой доблести».

Ранее сообщалось, что в День Победы на Спасской башне и стенах Казанского кремля покажут световое шоу.

Дарья Сайфиева