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В Нижнекамске отменили акцию «Свеча памяти»

Из-за плохих погодных условий в Нижнекамске отменили акцию «Свеча памяти». Об этом сообщили в официальном Telegram-канале администрации города.

В Нижнекамске отменили акцию «Свеча памяти»

В Нижнекамске отменили акцию «Свеча памяти»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Нижнекамске отменили акцию «Свеча памяти»

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Всероссийская акция «Свеча Памяти» должна была пройти 8 мая в 21:00 у Монумента Победы.

В Казани волонтеры провели акцию 7 мая у стелы «Казань — город трудовой доблести».

Ранее сообщалось, что в День Победы на Спасской башне и стенах Казанского кремля покажут световое шоу.

Дарья Сайфиева

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