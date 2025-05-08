Монумент Советскому солдату открыт в станице Полтавской к 80-летию Победы

В Красноармейском районе Краснодарского края 8 мая 2025 года состоялась церемония открытия монумента Советскому солдату в парке 40-летия Победы станицы Полтавской. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Памятник изображает воина с маленькой девочкой на руках. По словам заместителя губернатора Кубани, войскового атамана Александра Власова, скульптура символизирует героизм и человечность защитников Отечества.

«Это собирательный образ солдат и офицеров, спасавших жизни и сохранивших в себе человечность, доброту, милосердие. Важно помнить о героизме советского народа, который спас мир от фашистской чумы»,— подчеркнул господин Власов.

На церемонии присутствовали депутат Государственной думы Дмитрий Пирог, глава Красноармейского района Александр Харитонов, руководитель Полтавского сельского поселения Вячеслав Гористов, военные, общественники, местные жители и молодежь.

В рамках мероприятия, приуроченного к 80-летию Победы, в парке высадили памятные деревья. Организаторы развернули полевую кухню для гостей церемонии, а творческие коллективы выступили с песнями военных лет.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае к юбилею победы в Великой Отечественной войне подготовлено более 5 тыс. тематических мероприятий. Центральным событием станет парад войск и военной техники в Новороссийске, который начнется 9 мая в 10:00 и будет транслироваться на телеканале «Кубань-24», в Rutube и социальной сети «Одноклассники».

Анна Гречко