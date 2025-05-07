На Кубани проведут более 5 тысяч мероприятий к 80-летию Победы

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне на Кубани подготовлено более 5 тыс. тематических мероприятий. Центральным событием станет парад войск и военной техники в Новороссийске, который начнется 9 мая в 10:00 и будет транслироваться на телеканале «Кубань-24», в Rutube и социальной сети «Одноклассники», сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

Как заявил губернатор Вениамин Кондратьев на торжественном собрании в честь юбилея Победы, решение о проведении парада было принято совместно с правоохранительными органами. Новороссийск также присоединится к Всероссийской патриотической акции «Выстрел Памяти» — с борта крейсера-музея «Михаил Кутузов» произведут орудийный залп.

Во всех муниципалитетах края запланированы торжественно-траурные митинги, возложения цветов к памятникам военной истории. Пройдут патриотические акции «Бессмертный полк в школах», «Вальс Победы», «Сад Памяти», «Георгиевская лента». В рамках акции «Бессмертный полк онлайн» портреты ветеранов будут транслироваться на медиаэкранах. Ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла поздравят персонально, включая проведение мини-парадов у их домов.

В Краснодаре к 80-летию Победы проведут более 200 мероприятий: экскурсии, кинопоказы, патриотические акции и концерты. Театр Защитника Отечества 8–9 мая представит премьеру спектакля «Женя, Женечка и "катюша"» по повести Булата Окуджавы.

В музеях краевой столицы организуют выставки военных фотографий. Краснодарский музей-заповедник им. Фелицына проведет иммерсивную экскурсию «Прорыв» с участием актеров и реконструкторов. В историческом парке «Россия — моя история» состоится кинопокаэ фильмов международного фестиваля «Победили вместе» и премьера постановки «Самолеты уходят в небо» о подвигах советских летчиков.

В муниципалитетах края состоится свыше 200 спортивных мероприятий. В Анапе 8–14 мая пройдут всероссийские соревнования «Весенние паруса Анапы» — регата им. Героя Советского Союза Ивана Голубца. В Сочи проведут более 100 событий, включая выступления творческих коллективов и дни открытых дверей в музеях. Геленджик организует патриотический квартирник «И в стихах и в камне» и автопробег «Победа».

Кроме того, краевые соревнования по регби состоятся 8 мая в станице Динской. Автопробеги, приуроченные к юбилею, организуют в Новороссийске, Сочи и Мостовском районе. Чемпионат края по мотокроссу пройдет 9–10 мая в Темрюкском районе, а 11 мая состоится IV летняя Спартакиада молодежи Кубани по спортивной борьбе.

Мероприятия патриотической направленности будут проводиться в крае в течение всего 2025 года, включая кинопоказы, выставки, викторины и церемонии открытия обновленных памятников.

Анна Гречко