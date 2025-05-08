РЖД добавили около 5 тыс. мест в поездах на фоне ограничения авиасообщения

Российские железные дороги (РЖД) добавили дополнительные вагоны на разных направлениях в связи с ограничениями авиасообщения по стране. В период с 7 по 12 мая пассажирам было дополнительно предложено около 5 тыс. мест, заявил холдинг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно пресс-релизу компании, речь идет в том числе о поездах на направлениях Москва—Санкт-Петербург—Москва, Адлер—Москва, Казань—Москва, Нижний Новгород—Москва. В РЖД заверили, что сейчас дефицита билетов нет.

7 мая были закрыты большинство аэропортов в Москве, Калуге, Ярославле, Иванове, Нижнем Новгороде и еще нескольких городах. Ограничения вводили из-за атак БПЛА. В тот же день Минтранс и РЖД выделили дополнительные места в поездах из Санкт-Петербурга. РЖД предупредила москвичей о возможных сбоях при покупке билетов на сайте из-за перебоев в работе интернета в праздники.

Подробности — в материале «Ъ» «Туда не ходи, сюда не летай».