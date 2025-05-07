Минтранс и РЖД выделили дополнительные места в поездах из Санкт-Петербурга

На фоне временных ограничений в российских аэропортах Минстранс и РЖД выделили дополнительные места в поездах из Санкт-Петербурга. Об этом заявил министр транспорта Роман Старовойт. Количество мест и поездов не уточняется.

Министр сообщил, что к концу дня авиарейсы должны вернуться к расписанию. Однако, по его словам, это зависит от мер безопасности, которые принимают силовики, передает ТАСС.

Ограничения на прием и выпуск самолетов действуют в российских регионах со вчерашнего вечера из-за риска воздушной опасности. Закрыты большинство аэропортов в Москве, Калуге, Ярославле, Иванове, Нижнем Новгороде и других городах. Некоторые их них восстанавливали работу, но позже возвращали ограничения.

По данным Минобороны, вчера вечером ВСУ совершили массированную атаку на российские регионы, в основном приграничные. За сутки силы ПВО сбили 524 украинских беспилотника над территорией РФ.

Екатерина Отрашкевич