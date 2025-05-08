Выставку трофеев СВО в Екатеринбурге посетили свыше 100 тысяч человек за неделю

В Центральный парк им. Маяковского в Екатеринбурге на выставку трофейной техники НАТО «Сила в правде — гордость и Победа!» сходили более 100 тыс. человек за неделю, сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога в своем Telegram-канале. «Планировалось, что выставка будет работать до 10 мая. Из-за высокого спроса приняли решение с командованием Центрального военного округа продлить ее до конца праздничных дней, чтобы увидеть результат работы отважных бойцов смогли все желающие»,— отметил полпред.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Господин Жога добавил, что на площадке ежедневно проходят концерты, флешмобы и звучат фронтовые песни. «Пока шел вдоль разбитой вражеской техники, увидел, как молодежь растягивает 80-метровую Георгиевскую ленту в честь юбилея Великой Победы. Вот она, настоящая преемственность поколений»,— сказал полпред.

Экспозицию открыли 1 мая. На выставке представлено 28 единиц бронетехники стран НАТО, стрелковое вооружение, FPV-дроны, тренажеры для операторов БПЛА, шевроны, личные вещи бойцов. В числе экспонатов 16 новых, которые ранее не выставлялись: это бронетранспортеры (БТР) «YPR-765», «FV103 Spartan», «VAB», ХА-180 «Pasi», АТ105 «Саксон», БТР-4 «Буцефал», «BOV-M-86», БТР-3 «Гардиан», бронеавтомобили «MaxxPro», «Козак», танк «Абрамс», боевые машины пехоты «Бредли» и «Мардер», БТР «М113» и другая техника.

За первые четыре дня работы выставки экспозицию посетили 55 тыс. человек. По данным уральского полпредства, больше всего посетителей на тот момент пришло 4 мая — 18320 человек. «Это второй результат в истории проекта после Тюмени. В среднем на площадку ежедневно приходят свыше 13,5 тыс. гостей»,— пояснили в пресс-службе.

Василий Алексеев