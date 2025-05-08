Минсельхоз ожидает снижения цен на картофель с июля

Цены на картофель начнут снижаться с июля на фоне сбора раннего урожая и за счет импортных поставок, считает глава Минсельхоза Оксана Лут. По ее словам, за последние десять лет рост цен на картофель в России был «существенно ниже общей инфляции».

«Пойдет снижение цены, стабилизация, начиная с июля. Потому что мы начнем собирать свой ранний картофель плюс у нас сейчас идут поставки египетского, сейчас пойдут узбекский картофель, если все нормально у них будет с урожаем. Это начнет цены снижать»,— рассказала министр журналисту Александру Юнашеву. Фрагмент их беседы в Кремле он опубликовал в Telegram.

Как выяснил «Ъ», к концу апреля средняя оптовая стоимость столового картофеля в России достигла 46,3 руб. за 1 кг. С начала года она выросла на 85,2%. Участники рынка назвали такую цену рекордной за историю наблюдений. В Союзе участников рынка картофеля и овощей убеждены, что картофель дорожает из-за сокращения частных хозяйств.

Подробности — в публикации «Ъ» «Битва за неурожай».