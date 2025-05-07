Красильников: картофель подорожал из-за отказа россиян от огородов

Картофель дорожает из-за сокращения числа частных хозяйств, заявил исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей Алексей Красильников. По его данным, сельхозпроизводители становятся основными поставщиками овощей для рынка и не всегда готовы обеспечить его потребности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В начале 2000-х годов службы статистики фиксировали, что 95% отечественного картофеля производится в личных подсобных хозяйствах. Сейчас, по данным Росстата, частники выращивают только 50–60% картофеля. А 40–50% рынка обеспечивают аграрии, фермеры и крупные сельхозпредприятия»,— сказал господин Красильников Ura.ru.

По его словам, россияне в год потребляют около 8,5 млн тонн картофеля. В 2023 году объем внутреннего производства товара составил рекордные 8,6 млн тонн, около 3,5 млн тонн из них вырастили на частных огородах. Господин Красильников рассказал, что примерно 500 тыс. тонн картофеля Россия экспортирует и примерно столько же импортирует. Он считает, что это наиболее разумный способ регулирования между странами. Импортный картофель доминирует на прилавках весной.

Екатерина Отрашкевич