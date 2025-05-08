Владимир Путин позитивно оценил переговоры с Си Цзиньпином в узком составе

Президент России Владимир Путин заявил, что они с председателем КНР Си Цзиньпином провели углубленный и содержательный обмен мнениями по основным направлениям российско-китайского сотрудничества. Переговоры проходили в узком составе в зале ордена Святой Екатерины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Наметили планы дальнейшей совместной работы на перспективу»,— сказал глава государства перед началом переговоров в расширенном формате.

В состав российской делегации, в частности, входят министр обороны Андрей Белоусов, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов и предсдеталь Банка России Эльвира Набиуллина. После переговоров в расширенном формате лидеры двух стран планируют подписать совместные документы.