Путин прокомментировал слухи об отставке Кадырова цитатой Твена

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал продуктивной встречу с Владимиром Путиным, состоявшуюся вчера, 7 мая. По его словам, президент затронул слухи о возможной отставке господина Кадырова. В ответ на это господин Путин сказал, что им с главой Чечни «еще работать и работать».

«Владимир Владимирович, комментируя последние рассуждения в интернете, снова процитировал известные слова Марка Твена: "Сообщения о моей смерти сильно преувеличены". Добавил, что нам еще работать и работать. Приказ Верховного Главнокомандующего выполняю!» — написал господин Кадыров в Telegram.

Господин Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. Возможно его отставки стали обсуждать на этой неделе после его интервью, в котором он упомянул, что неоднократно просил освободить его от должности. Рамзан Кадыров позднее объяснил свое высказывание тем, что не может принимать решение об уходе с поста самостоятельно. Он обещал поднять этот вопрос во время разговора с президентом.