Лихач без прав на ВАЗ-2106 пытался оторваться от погони полиции Ленобласти

Экипаж ДПС Госавтоинспекции в Ленинградской области применил оружие, чтобы в ходе погони остановить лихача на автомобиле ВАЗ-2106 без прав. Водитель в какой-то момент пытался убежать от сотрудников ведомства, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Отечественный автомобиль хотели остановить в Волосово для проверки документов, но молодой человек проигнорировал указание, увеличил скорость и попытался скрыться. Во время погони водитель совершал опасные маневры, проехал на «красный». Полицейские применили табельное оружие для принудительной остановки автомобиля.

Рядом с деревней Эдази сотрудники выстрелили уже по колесам, в результате чего одно из них повредилось. Далее лихач свернул на проселочную дорогу, где его машина увязла в грязи. Тогда нарушитель покинул салон авто и подался в бега, но был остановлен полицейскими.

Правоохранители установили, что у 25-летнего водителя нет права управления транспортными средствами. Он нарушил правила регистрации своей машины. В отношении нарушителя составили ряд административных протоколов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что водитель за рулем иномарки в Ленобласти задел инспектора ДПС и пытался скрыться от полиции.

Татьяна Титаева