Около 2,5 тысяч пассажиров ожидают вылета из-за задержки рейсов в Сибири

По причине позднего прибытия воздушных судов из московского авиаузла в аэропортах Барнаула, Горно-Алтайска, Кемерова, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска, Норильска, Омска, Томска объявлены задержки выполнения рейсов. Об этом сообщил Telegram-канал Западно-Сибирской транспартной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Вылета в Москву в Барнауле ожидают свыше 300 пассажиров, в Горно-Алтайске — 250 пассажиров, в Кемерове — более 350 пассажиров, в Омске — 300 пассажиров. В новосибирском аэропорту Толмачево задержаны рейсы в Москву, Норильск и Стамбул (Турция). Посадку на борт самолета ожидают более 700 пассажиров. В Норильске не смогли вовремя вылететь в Москву и Красноярск более 360 пассажиров.

Задерживаются рейсы S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь»), «Уральских авиалиний», «Аэрофлота» и «Победы».

Аэропорт Новокузнецк, работа которого сегодня была приостановлена из-за выявленных дефектов взлетно-посадочной полосы, возобновил прием воздушных судов, сообщила его пресс-служба. Ограничения продлились около 1,5 часов.

Как писал «Ъ-Сибирь», вчера, 7 мая, в 10 городах Сибири были задержаны 25 рейсов. Около 4 тыс. человек не смогли вылететь вовремя.

Михаил Кичанов