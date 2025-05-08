Аэропорт Новокузнецк приостановил прием воздушных судов

По техническим причинам аэропорт Новокузнецк временно не принимает воздушные суда, сообщает Telegram-канал аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: aeroport-novokuzneck.ru Фото: aeroport-novokuzneck.ru

«Специалисты аэродромной службы устраняют причину, в ближайшие часы воздушная гавань возобновит работу»,— отметили в пресс-службе.

В частности, задержаны рейсы в Казань, Екатеринбург и Новосибирск. Один рейс был перенаправлен на запасной аэродром в Новосибирск. В аэропорту допустили другие изменения в расписании. Пассажирам задержанных рейсов предоставлены прохладительные напитки и горячее питание, сообщили в аэропорту.

Как рассказали в Западно-Сибирской транспартной прокуратуре, приостановка работы аэропорта стала следствием обнаружения дефектов взлетно-посадочной полосы. По информации надзорного ведомства, вылета в Новокузнецке ожидают свыше 300 пассажиров, из них 23 ребенка.

Как писал «Ъ-Сибирь», вчера, 7 мая, в 10 городах Сибири были задержаны 25 рейсов. Около 4 тыс. человек не смогли вылететь вовремя.

Международный аэропорт Новокузнецк имени Б. В. Волынова — одна из двух воздушных гаваней Кузбасса. Первое здание аэровокзала в аэропорту Новокузнецка было построено в 1968 году, в феврале 2025 года завершилось строительство нового пассажирского терминала площадью 19,5 тыс. кв м. Объем инвестиций в строительство составил более 10 млрд руб. Терминал способен обслуживать до 1,7 млн пассажиров в год. В 2024 году пассажиропоток аэропорта Новокузнецк превысил 581,4 тыс. человек, что на 8,8% больше, чем годом ранее.

Михаил Кичанов