Казанский УНИКС сыграет с ЦСКА в Москве 8 мая
8 мая казанский баскетбольный клуб УНИКС сыграет с московским ЦСКА на его поле в рамках полуфинала Единой лиги ВТБ.
Казанский УНИКС сыграет с ЦСКА в Москве 8 мая
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
В предыдущем домашнем матче казанцы проиграли ЦСКА со счетом 67:56.
По итогам регулярного чемпионата УНИКС занимает второе место, уступая петербургскому «Зениту».
Матч УНИКСа с ЦСКА пройдет в 17:00 на арене «Мегаспорт» в Москве.
Коэффициент на победу УНИКСа, по оценкам букмекеров, составляет 2,73.