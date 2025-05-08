8 мая казанский баскетбольный клуб УНИКС сыграет с московским ЦСКА на его поле в рамках полуфинала Единой лиги ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанский УНИКС сыграет с ЦСКА в Москве 8 мая

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Казанский УНИКС сыграет с ЦСКА в Москве 8 мая

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В предыдущем домашнем матче казанцы проиграли ЦСКА со счетом 67:56.

По итогам регулярного чемпионата УНИКС занимает второе место, уступая петербургскому «Зениту».

Матч УНИКСа с ЦСКА пройдет в 17:00 на арене «Мегаспорт» в Москве.

Коэффициент на победу УНИКСа, по оценкам букмекеров, составляет 2,73.

Дарья Сайфиева