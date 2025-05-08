В Буздякском районе откроют бюст Сталину

В селе Амирово в Буздякском районе сегодня торжественно откроют бюст Иосифа Сталина, фактического руководителя СССР в 1922–1953 годах. Об этом в Telegram-канале написал экс-депутат горсовета Уфы и Курултая Башкирии от КПРФ Рустам Хафизов. Инициатива установить бюст исходила от местного жителя, КПРФ поддержала идею, пояснил он «Ъ-Уфа».

Вопрос обсуждался на об общем собрании жителей Амирово 17 апреля, протокол которого опубликован на сайте сельского поселения. В документе говорится, что бюст предлагали установить возле мемориала павшим в Великой Отечественной войне. Глава поселения Валерий Исхаков высказался за размещение объекта в другом месте.

Предложение разместить бюст на территории обелиска участникам Великой Отечественной войны было отклонено большинством голосов жителей села (15 против 12). Бюст будет установлен на частной территории.

Идэль Гумеров