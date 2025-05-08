Аэропорт Новокузнецка возобновил работу

Аэропорт Новокузнецка (Кемеровская область) работает в штатном режиме, сообщила его пресс-служба. С утра он не работал по техническим причинам, ограничения продлились более часа.

В пресс-релизе аэропорта уточняется, что три задержанных рейса (в Казань, Екатеринбург и Новосибирск) должны вылететь сегодня днем, 8 мая. Один рейс был перенаправлен на запасной аэродром в Новосибирск.

В течение ночи также приостанавливал работу аэропорт Нижнего Новгорода. Росавиация говорила, что меры вводили для обеспечения безопасности полетов.