Аэропорт Новокузнецка приостановил работу

Аэропорт Новокузнецка (Кемеровская область) не принимает самолеты по техническим причинам. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба аэропорта.

«Специалисты аэродромной службы устраняют причину, в ближайшие часы воздушная гавань возобновит работу»,— говорится в пресс-релизе.

В частности, задержаны рейсы в Казань, Екатеринбург и Новосибирск. Один рейс был перенаправлен на запасной аэродром в Новосибирск. В аэропорту допустили другие изменения в расписании.

Сегодня ночью, 8 мая, приостанавливал прием и отправку самолетов аэропорт Нижнего Новгорода. Росавиация объясняла ограничения необходимостью обеспечить безопасность полетов, они уже сняты.