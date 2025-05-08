Власти Пакистана заявили об открытии воздушного пространства

Управление аэропортов Пакистана заявило, воздушное пространство над страной открыто и полностью безопасно для гражданской авиации. Все аэропорты вернулись к работе. Заявление ведомства цитирует телеканал Samaa TV. Ранее полеты над Пакистаном приостанавливали из-за начала операции «Синдур» со стороны Индии.

В ведомстве рекомендовали пассажирам уточнять расписание рейсов у авиакомпаний, прежде чем отправляться в аэропорт, говорится в сообщении Saama TV.

Ночью 7 мая армия Индии провела контртеррористическую операцию в приграничье Пакистана. Решение об этом было принято в ответ на произошедший 22 апреля теракт в Пахалгаме. По данным пакистанского Минобороны, в результате ударов ВВС Индии погибли 26 человек, пострадало более 40 человек. Пакистан объявил о закрытии своего воздушного пространства на 48 часов и поднял в воздух истребители.

Подробнее — в материале «Ъ» «Индия и Пакистан перешли к боям в воздухе».