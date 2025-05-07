В Пулково обслужили более 90% рейсов, принятых на запасной аэродром

В аэропорту Пулково обслужили более 90% рейсов, принятых на запасной аэродром, и оказали оперативную помощь авиакомпаниям в обслуживании пассажиров. Об этом «Ъ-СПб» сообщили в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа аэропорта Пулково, принявшего в качестве запасного аэропорта все перенаправленные в Петербург рейсы

Фото: Пресс-служба Пулково Работа аэропорта Пулково, принявшего в качестве запасного аэропорта все перенаправленные в Петербург рейсы

Фото: Пресс-служба Пулково

В частности, некоторые рейсы объединили, самолеты меняли на широкофюзеляжные. Пассажиров задержанных рейсов обслуживали согласно Федеральным авиационным правилам России с предоставлением питания и напитков.

На текущий момент очереди в терминалах отсутствуют, обстановка спокойная. Оставшуюся часть рейсов выполнят после необходимого отдыха экипажа.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на период ограничений в ряде аэропортов России на прием и выпуск воздушных судов Пулково принял в качестве запасного аэропорта все перенаправленные в Петербург рейсы.

Среди пассажиров рейсов, направлявшихся в Москву, был певец Николай Басков. Артисту пришлось ждать вылета более шести часов.

Андрей Маркелов, Андрей Цедрик