Politico: кардиналы смотрели фильм «Конклав» для подготовки к выборам папы

Кардиналы высоко оценивают фильм «Конклав» о выборах папы римского. Некоторые из них смотрели кинокартину, чтобы подготовиться к конклаву в Ватикане. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванного священнослужителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Издание поясняет, что многие участники конклава плохо знакомы с политикой и протоколом Ватикана. Большинство из них ранее никогда не участвовали в выборах папы. Конклав, на котором кардиналы выберут нового папу римского, начался сегодня, 7 мая, в Ватикане.

Фильм «Конклав» режиссера Эдварда Бергера по одноименной книге Роберта Харриса вышел в 2024 году. В феврале он получил премию Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав. У фильма также было восемь номинаций на «Оскар», хотя в итоге он получил только одну статуэтку — за лучший адаптированный сценарий. После смерти папы римского Франциска просмотры «Конклава» выросли на 283%.

Рецензия на «Конклав» — в материале Weekend «Папа умер, отче жив».

Елизавета Шмакова