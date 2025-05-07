В Новороссийске примут усиленные меры безопасности на День Победы

В мэрии Новороссийска прошло заседание антитеррористической комиссии, посвященное подготовке к празднованию Дня Победы. Власти города приняли решение не отменять праздничные мероприятия и усилить меры безопасности, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«День Победы — главный праздник нашей страны, который имеет огромное значение для российского народа. Очень хотелось отметить юбилей масштабно, но сейчас мы вынуждены думать в первую очередь о безопасности»,— написал господин Кравченко.

В городе-герое подготовлена обширная программа, включающая тематические экскурсии, выставки, концерты и встречи с ветеранами. Будут мобилизованы все доступные ресурсы для обеспечения безопасности.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что парад в Новороссийске 9 мая состоится, несмотря на попытки атаки БПЛА со стороны ВСУ. В мероприятии примут участие более 1 тыс. человек, включая военнослужащих, моряков, сотрудников спецслужб и казаков.

Всего на Кубани проведут более 5 тыс. мероприятий к 80-летию Победы. Во всех муниципалитетах региона запланированы торжественно-траурные митинги, возложения цветов к памятникам военной истории.

Анна Гречко