Московский «Монолитстрой» обновит улицу в Орле за 433 млн рублей

Подряд на реконструкцию улицы Авиационная в Орле получило московское ООО «Монолитстрой». Контракт с компанией заключили по цене в 433,4 млн руб. при начальной в 436,2 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В ходе конкурса «Монолитстрой» обошел одного участника, оценившего свои услуги в 420,9 млн руб. Его имя не раскрывается.

Провести работы нужно на участке улицы Авиационная от Карачевского шоссе до улицы Спивака. Его длина, согласно «Яндекс. Картам», превышает 1 км. Победителю торгов предстоит переустроить сети связи, ливневую канализацию, газопроводы, водопровод, обновить дорожную одежду, устроить тротуары, парковочные карманы и площадку для разворота, организовать пешеходные переходы, выполнить благоустройство и озеленение территории.

Исполнить условия контракта требуется в 29 этапов до 2 декабря 2026 года. Гарантия составит от шести месяцев до восьми лет в зависимости от объекта.

По данным Rusprofile, ООО «Монолитстрой» было зарегистрировано в Москве в октябре 2010 года. Основной вид деятельности — производство товарного бетона. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — Магомед (Ахмедович) Абдурахманов. Генеральный директор — Ахмед Абдурахманов. По итогам 2024 года выручка компании составила 777 млн руб., чистая прибыль — 9,6 млн руб.

С марта 2012 года «Монолитстрой» выиграл 142 госконтракта на 7,3 млрд руб. в сумме. Среди них — капремонт дорог в частном секторе Орла за 656,5 млн руб., строительство участка дороги в северной части города за 111,3 млн, реконструкция трех дорог в регионе за 677 млн.

Алина Морозова