На реконструкцию улицы в Орле выделили 436 млн рублей

Муниципальное учреждение «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» объявило конкурс по выбору подрядчика для реконструкции улицы Авиационная в облцентре. Начальная цена контракта составляет 436,2 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник финансирования — субсидии бюджетному учреждению из казны Орла. Большую часть средств планируется выделить в 2026 году.

Провести работы нужно на участке улицы Авиационная от Карачевского шоссе до улицы Спивака, длина которого, согласно «Яндекс. Картам», превышает 1 км. Подрядчику предстоит переустроить сети связи, ливневую канализацию, газопроводы, водопровод, обновить дорожную одежду, устроить тротуары, парковочные карманы и площадку для разворота, организовать пешеходные переходы, выполнить благоустройство и озеленение территории.

Исполнить условия контракта требуется в 29 этапов до 2 декабря 2026 года. Гарантия составит от шести месяцев до восьми лет в зависимости от объекта.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 21 апреля, итоги планируется подвести 24 апреля.

В конце марта подряд на благоустройство улицы в воронежской Новой Усмани за 91,8 млн руб. получило местное ООО «СНВ 17».

Алина Морозова