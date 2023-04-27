Капремонтом дорог в частном секторе Орла за 656 млн рублей займется московское ООО «Монолитстрой»

Мэрия Орла подвела итоги открытого конкурса по поиску подрядчиков, которые должны будут разработать проектно-сметную документацию, получить положительное заключение госэкспертизы и отремонтировать автодороги на улицах частной жилой застройки облцентра. Торги были признаны несостоявшимися, так как была подана всего одна заявка от московского ООО «Монолитстрой», с которым и было решено заключить контракт. В своей заявке общество не стало снижать начальную цену — она, напомним, составляла 656,5 млн руб.

На эти средства подрядчик должен будет провести капремонт 120 улиц. Работы планируется завершить до конца 2025 года. Источник средств — региональный дорожный фонд.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Монолитстрой» зарегистрировано в 2010 году в Москве для производства товарного бетона.100% долей общества — у Магомеда Абдурахманова. Выручка ООО в 2021 году составила 477,6 млн руб., чистая прибыль — 18 млн руб. Гендиректор — Владимир Солодухин.

Это первый масштабный ремонт дорог в частном секторе за последние несколько лет. Из-за недостаточного финансирования дороги частного сектора несколько лет ремонтировались асфальтогранулятом — отсевом, который образовывается в результате работ на центральных улицах. Начать ремонт, как ранее сообщал мэр облцентра Юрий Парахин, планируется с улиц Полевой, Высокой, Радищева, Волжской, Гвардейской и переулка Южного.

Мария Старикова