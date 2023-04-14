На строительство участка дороги в северной части Орла направят более 111 млн рублей

Строительство нового участка улицы Орловских партизан в северной части Орла должно завершится к концу года. Соответствующий муниципальный контракт на 111,3 млн руб. местные власти подписали с московским ООО «Монолитстрой», которое стало единственным участников аукциона.

Согласно графику выполнения работ, дорога на участке от Московского шоссе до улицы Космонавтов должна появиться к 1 декабря 2023 года. В управлении градостроительства администрации Орла пояснили, что продление ул. Орловских партизан позволит решить сразу четыре вопроса. Во-первых, проект обеспечит безопасность указанной улицы: после возведения нового участка ее суммарная ширина составит 11 м, появятся две полосы движения по 3,5 метра каждая, два тротуара по два метра и освещением с двух сторон. В начале каждого дома и в районе спортплощадки запроектированы искусственные неровности.

Во-вторых, жители получат 103 дополнительных машиноместа. Проектом предусмотрены полноценные карманы на противоположной стороне от домов, а также две дополнительные гостевые стоянки. В-третьих, строительство позволит защитить инженерные сети, питающие дома №2 и №4 по ул. Орловских партизан. Часть из них будут вынесены из-под дорожного полотна, а другие укрыты специальным куполом.

В-четвертых, защитит природу от вредных воздействий. Сейчас в лесопарк «стихийно спускаются дренажи ливневых вод и дренажи соседнего гаражного кооператива»: Проектом предусмотрена система канализаций, а в районе Силикатного пруда будут обустроены очистные сооружения». «Проектируемая улица пройдет на расстоянии 10-12 м от существующих жилых домов, не затронет земельных участков, относящихся к этим зданиям, а подпорная стена дома №5 будет реконструирована, что обеспечит ее целостность в условиях предполагаемого увеличения нагрузки»,- пояснила начальник управления Мария Родштейн.

Также в мэрии констатировали, что без вырубки деревьев строительство невозможно. Максимально будет убрано 371 дерево — не более 5% от общего объема. Вдоль дороги, особенно около спортплощадки предусмотрена компенсационная высадка в полном объеме пятилетних деревья «с родным комом земли». «Сейчас жители активно обсуждают альтернативу — мол, можно было проложить дорогу иначе. Все альтернативы нами тщательно проработаны. В границах красных линий предполагаемой улицы Космонавтов со стороны улицы Бурова пролегает много инженерных сетей, их перенос невозможен из-за отсутствия свободного коридора. А в границах красных линий предполагаемой улицы Дмитрия Блынского ситуация еще сложнее — большое количество инженерных сетей, включая воздушную теплотрассу, рельеф по факту овражный, с перепадами высот более 25 метров, плюс водоем. Нам потребовалось бы строительство не дороги, а эстакады и мы вынуждены были бы изымать часть участка школы №45 и трех индивидуальных жилых домов»,- пояснила госпожа Родштейн.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Монолитстрой» зарегистрировано в Москве в октябре 2010 года. Единственный учредитель - Магомед Абдурахманов, директор - Владимир Солодухин. По итогам 2021 года компания отчиталась о выручке в 477,6 млн руб. (рост за год на 4,7%) и чистой прибыли в 18 млн руб. (рост на 169,2%). Финансовый баланс компании оценивался в 432,4 млн руб.

Владимир Зоркий