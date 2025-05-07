Работу метро Екатеринбурга на День Победы продлят до часу ночи

В Екатеринбурге работу метро в День Победы продлят на час. В ночь с 9 мая на 10 мая метрополитен будет работать до 1:00, сообщили в пресс-службе Екатеринбургского метрополитена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кроме того, в праздничный день интервалы движения составов сократят до четырех минут утром и до трех — вечером. Однако в остальные праздничные выходные дни — 8, 10 и 11 мая — метро будет работать по графику выходного дня.

Напомним, в Екатеринбурге проезд на трамваях, троллейбусах и автобусах 9 мая, в День Победы, станет бесплатным для всех жителей и гостей города. Кроме того, в период майских праздников и еще на несколько дней после них в городе отменили плату за парковки — они будут бесплатными до 11 мая.

Ирина Пичурина