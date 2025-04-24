На День Победы весь наземный транспорт Екатеринбурга станет бесплатным

В Екатеринбурге проезд на трамваях, троллейбусах и автобусах 9 мая, в День Победы, станет бесплатным для всех жителей и гостей города, сообщил мэр Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Кроме того, в период майских праздников и еще на несколько дней после них в Екатеринбурге отменили плату за парковки — они будут бесплатными с 1 по 11 мая.

Напомним, в честь 80 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге пройдет праздничная программа, хедлайнерами которой станут Юлия Паршута, Стас Пьеха и группа «Рондо». Главной площадкой праздника станет Исторический сквер, где 8 мая выступят артисты Академического театра танца «Гжель» и Уральского русского народного хора, а 9 мая состоится традиционный концерт «Мы внуки твои, Победа!». Завершится торжество фейерверком над городским прудом.

Ирина Пичурина