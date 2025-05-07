КС не будет проверять правила подтверждения отсутствия иностранного контроля у СМИ

Конституционный суд РФ (КС) не будет рассматривать жалобу ООО СМИ ТВ на неопределенность регулирования, устанавливающего правила проверки иностранного участия в медиа. СМИ ТВ обращалось в Роскомнадзор (РКН) за предоставлением универсальной лицензии на телевещание, но ведомство неоднократно возвращало заявления из-за неподтверждения отсутствия иностранного влияния. Предоставленные документы РКН счел недостаточными, указав на противоречивую информацию о финансировании компании. ООО оспорило решения ведомства, но арбитражные суды отклонили иск, сославшись на ст. 19.1 закона о СМИ, которая устанавливает ограничения на иностранное участие.

СМИ ТВ обратилось с жалобой в КС. В ней компания указывала, что нормы закона о СМИ позволяют правительству РФ утверждать перечень документов для получения лицензии. Согласно постановлению правительства №1107 от 16 октября 2015 года, требуются сведения о наличии иного гражданства или вида на жительство, предоставляемые «по собственной инициативе заявителя», и документы о прямом или косвенном иностранном контроле при их наличии, но без конкретики. В связи с этим медиа настаивало на неконституционности этих норм закона и постановления, считая, что они «содержат неопределенность относительно перечня» документов, необходимых для подтверждения отсутствия иностранного влияния.

Однако КС отказался рассматривать жалобу СМИ по процессуальным основаниям, не увидев здесь своей компетенции. Из определения следует, что КС не вправе проверять предоставленные РКН документы, поскольку он не может вмешиваться в исследование и оценку фактических обстоятельств.

Напомним, в марте схожий спор с участием ООО «73» по поводу переоформления лицензии на радиовещание был передан в экономколлегию Верховного суда РФ (ВС). ВС заинтересовали аргументы компании об ущемлении Роскомнадзором прав СМИ и «незаконном блокировании радиовещания». Однако в конце апреля рассмотрение было прекращено по причине отзыва жалобы.

Подробнее о деле и требованиях к СМИ — в материале «Ъ» «С правом вещательного голоса».

Ян Назаренко