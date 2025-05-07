В Сосновском районе полиция обнаружила нелегальную молельную комнату

В Челябинской области сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД провели очередное профилактическое мероприятие в местах концентрации, притяжения и пребывания иностранных граждан. В Сосновском районе обнаружена нелегальная молельная комната, сообщает пресс-служба областного полицейского главка.

Молельная комната была обнаружена в одном из складских помещений. Возбуждено административное дело по факту нарушения законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях (ст. 5.26 КоАП РФ).

В ходе рейда в Сосновском районе были проверены 72 иностранца на предмет соблюдения миграционного законодательства. Всего в поле зрения правоохранительных органов оказались 320 человек. Из них 13 получили повестки для постановки на воинский учет от представителей военного комиссариата Сосновского района.