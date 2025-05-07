Мост под Воронежем отремонтирует местное «СМУ-90» за 735 млн рублей

Контракт на капремонт мостового перехода через реку Ведуга на дороге Семилуки — Землянск в Семилукском районе Воронежской области получило местное ООО «СМУ-90» Вардана и Айка Агаронян. Согласно порталу госзакупок, он заключен по цене в 735 млн руб. при начальной в 773,7 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«СМУ-90» обошло пятерых участников конкурса, чьи имена не раскрываются. Они предлагали выполнить работы за 773,5–657,2 млн руб. Источник финансирования — областной бюджет.

Победителю предстоит выполнить работы в 14 этапов с даты заключения контракта до 30 июня 2026 года. Гарантия на них составит от года до восьми лет в зависимости от объекта. Подрядчику необходимо обновить опоры и пролеты моста, мостовое полотно, лестничные сходы, обустроить наружное освещение, установить дорожные знаки и нанести дорожную разметку.

В конце апреля «СМУ-90» выиграло подряд на ремонт 30 км воронежских автодорог за 784,6 млн руб.

Как компания поделила контракты на обновление дорог в регионе за 7 млрд руб. с двумя местными дорожниками — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова