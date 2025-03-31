На ремонт моста под Воронежем могут направить в 774 млн рублей

Минстрой Воронежской области объявил конкурс на капитальный ремонт мостового перехода через реку Ведуга на автодороге Семилуки — Землянск в Семилукском районе Воронежской области. Начальная цена контракта составляет 773,7 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Источник финансирования — областной бюджет. Большую часть средств планируется направить в 2026 году.

Выполнить работы требуется в 14 этапов с даты заключения контракта до 30 июня 2026 года. Гарантия на них составит от года до восьми лет в зависимости от объекта. Подрядчику предстоит обновить опоры и пролеты моста, мостовое полотно, лестничные сходы, обустроить наружное освещение, установить дорожные знаки и нанести дорожную разметку.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно до 14 апреля, итоги планируется подвести 17 апреля.

В феврале воронежские власти представили в Совете Федерации проект реконструкции участка трассы Р-193 «Воронеж — Тамбов» за 7 млрд руб.

Алина Морозова