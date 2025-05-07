Конфликт Индии и Пакистана угрожает поставкам лекарств, смартфонов и чая в РФ

Дальнейшая эскалация конфликта между Индией и Пакистаном может коснуться поставок в Россию риса, чая, одежды и текстиля, а также лекарств и техники. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на статистические данные обеих стран.

Издание пишет, что годовой объем импорта из Индии и Пакистана в Россию составляет $4,99 млрд. Большая часть поступает из Индии ($4,92 млрд) и лишь $68,6 млн — из Пакистана.

В частности, РФ закупила у Индии вычислительные машины на $500 млн, лекарственные препараты — на $420 млн и смартфоны — почти на $239 млн. В топ-10 товаров из Индии также вошел искусственный корунд для производства стекла и синтетических драгоценных камней, облицовочные плиты, пищевые продукты (креветки, кофе и чай, рис) и химические соединения. Из Пакистана Россия в основном поставляет изделия из кожи ($19,1 млн), одежду и аксессуары ($14,2 млн), медицинские приборы ($7,7 млн), а также ткани, спортинвентарь и цитрусовые.

Конфликт между Индией и Пакистаном возобновился после теракта на индийской территории Джамму и Кашмир. 22 апреля вооруженные пакистанцы открыли огонь по туристам и убили 26 человек. Среди погибших большинство — граждане Индии. Премьер-министр страны Нарендра Моди позже заявил, что террористы понесут ответственность за произошедшее. В ночь на 7 мая Индия начала операцию «Синдур» против Пакистана. Вооруженные силы атаковали девять объектов на территории государства. Погибли 26 человек, как и во время теракта в Джамму и Кашмире.

Подробнее об операции «Синдур» — в главном «Ъ».

Екатерина Отрашкевич