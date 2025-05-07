Пакистан открыл воздушное пространство

В Пакистане сняли ограничения на полеты авиарейсов через воздушное пространство страны. Об этом рассказал изданию Dawn представитель пакистанской авиакомпании PIA Абдулла Хафиз Хан. Других подробностей не приводится.

В ночь на 7 мая Пакистан объявил о закрытии неба для всех рейсов на 48 часов и поднял в воздух истребители. Это произошло после начала индийской операции «Синдур». В рамках операции, по сообщению военного ведомства Индии, были атакованы девять объектов «террористической инфраструктуры» Пакистана.

По данным пакистанского Минобороны, в результате ударов ВВС Индии погибли 26 человек, более 40 человек получили ранения. Военное ведомство Пакистана сообщило об уничтожении пяти самолетов ВВС Индии.

Подробности — в онлайн-трансляции «Ъ».