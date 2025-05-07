МИД заявил о готовности посольств РФ в Европе к провокациям на 9 Мая

Диппредставительства РФ готовы к провокациям в недружественных странах Евросоюза (ЕС) на 9 Мая, замглавы МИД России Александр Грушко. По его словам, российские дипломаты «работают во враждебной среде».

«Каждое посольство понимает, что любые наши действия во многих странах по увековечиванию памяти нашей общей встречают сопротивление, порой — провокации»,— сказал ТАСС замминистра.

Он уточнил, что на 9 Мая российские дипломаты планируют посещение могил и мест, связанных с подвигами советских солдат. Также в нескольких зарубежных странах организовывают шествие «Бессмертного полка».

4 мая в Вашингтоне впервые с 2019 года состоялось шествие «Бессмертного полка». В акции приняли участие около 150 человек. Аналогичное шествие прошло в Пекине, на него пришло 1,2 тыс. человек.