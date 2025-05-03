В шествии «Бессмертного полка» в Китае приняли участие 1,2 тыс. человек

В Пекине прошла акция «Бессмертный полк» по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В шествии приняли участие более 1,2 тыс. человек. В их числе были граждане России и стран СНГ, передает «РИА Новости».

Мероприятие прошло на территории посольства РФ в КНР. Участники акции принесли портреты своих героев и красные знамена, включали песни военных лет. Во главе колонны шел посол России в Китае Игорь Моргулов с портретом своего отца. Несколько китайских жителей по-русски спели «Катюшу».

Господин Моргулов заявил, что Россия и Китай «понесли наибольшие потери во Второй мировой войне». Он считает, что обе страны «демонстрируют монолитное единство в отстаивании правды», а также «несут особую ответственность за сохранение глобальной стратегической стабильности», передает его слова ТАСС.

В России проводят шествие «Бессмертного полка» с 2012 года. Его участники в День Победы проходят по улицам городов с фотографиями своих родственников — участников Великой Отечественной войны. В нынешнем году акция состоится в том числе в Вашингтоне.