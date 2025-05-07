В Екатеринбурге в библиотеке им. Белинского пройдет выставка «Блокада. Карточки»

В Свердловской областной библиотеке им. Белинского пройдут тематические выставки, приуроченной к 80-й годовщине Победы, рассказала директор учреждения Ольга Титова. В частности, там продемонстрируют артефакты и книги, связанные с периодом блокады в Ленинграде, защитой Брестской крепости, битве за Москву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В рамках выставки «Блокада. Карточки» можно будет увидеть подлинные почтовые открытки периода блокады, продовольственные карточки, красноармейские книжки, пропуска и мобилизационные предписания. Среди книг, представленных на выставке, сборник стихов Ольги Берггольц с ее собственным автографом. Помимо этого, в экспозиции представлены приглашения на творческие вечера, которые проводили в Ленинграде в блокадный период. Предметы находились в частном собрании уральского коллекционера Алексея Семенцова.

На экспозиции «Дорога длиною 1418 дней» продемонстрируют книги, рассказывающие о защитниках Брестской крепости, о блокаде Ленинграда и битве за Москву, а также о работниках тыла периода Великой Отечественной войны. На выставке «С "лейкой" и блокнотом» можно будет увидеть периодические издания о работе журналистов на войне, писателях фронтовиках, фотографии военного периода.

В библиотеке будут проводить конкурс «Фотосушка», в рамках которого посетителям до 16 лет предлагают создать фотографии книг о Великой Отечественной войне. Для групп посетителей проведут экскурсию «Белинка в годы Великой Отечественной войны».

Напомним, работу метро Екатеринбурга на День Победы продлят до часа ночи. В праздничный день интервалы движения составов сократят до четырех минут утром и до трех — вечером.

Анна Капустина