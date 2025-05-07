В музее истории Екатеринбурга пройдет выставка фронтовых писем к 9 Мая

В музее истории Екатеринбурга открылись выставки, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, рассказал директор музея Игорь Пушкарев в ходе пресс-конференции. Экспозиции демонстрируют фронтовые письма свердловчан и рассказывают историю эвакуации музейных ценностей в период войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Музей истории Екатеринбурга Фото: Музей истории Екатеринбурга

С 24 апреля в креативном кластере «Л52» открылась выставка «Восточный Эшелон. История спасения коллекций древнего Херсонеса», подготовленная совместно с музеем-заповедником «Херсонес Таврический». Экспозиция рассказывает историю эвакуации экспозицию «Херсонеса Таврического» в Свердловск. В коллекции было представлено 11,5 тыс. артефактов, при этом они хранились в Свердловске, но не выставлялись.

Еще один проект музея — «Письма с фронта», созданный при помощи самих горожан, которые приносили солдатские «треугольники». «В этих письмах содержатся такие подробности, которые ни в одном учебнике истории недоступны. Каждое письмо — трогательное и проникновенное, благодаря самим обстоятельствам его появления»,— сказал господин Пушкарев. На экспозиции, в частности, представлены письма Сергея Плахотина, который писал в письмах сказки для своих детей.

К годовщине будут приурочены и музейные мероприятия. Сегодня, 7 мая, в филиале музея на Карла Либкнехта, 26 пройдет концерт танго-оркестра «Старая пластинка», в рамках которого прозвучат танго военного и послевоенного времени. В праздничные дни активности ко Дню Победы планируются ежедневно, в частности, в основном филиале музея пройдет занятие для школьников «Отряд мстителей», посвященное уральцам, сражавшихся в Карелии в партизанском отряде.

Напомним, в библиотеке им. Белинского к 9 Мая приурочат выставки «Блокада. Карточки», где можно будет увидеть подлинные почтовые открытки периода блокады, продовольственные карточки, красноармейские книжки, пропуска и мобилизационные предписания, а также книгу стихов Ольги Берггольц с ее автографом. Помимо этого, в библиотеке пройдут выставки книг о войне, периодики военного времени, конкурсы для посетителей.