АТОР: российские туристы не отказываются от отдыха в Индии

Туроператоры не получали запросов от российских туристов на долгосрочное прекращение отдыха в Индии. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). При этом возможно увеличение времени полета на один-два часа в зависимости от пункта назначения.

«Аналитики АТОР будут оценивать динамику бронирований в течение нескольких дней»,— рассказали ТАСС в ассоциации. Рейсы, следовавшие через Пакистан, будут направлять в облет через Китай, добавили в АТОР.

В ночь на 7 мая власти Пакистана закрыли воздушное пространство страны для всех рейсов на 48 часов. Работу временно прекратил аэропорт Исламабада. В связи с этим российская авиакомпания «Аэрофлот» скорректировала маршруты рейсов из Москвы в Индию, Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы и Сейшелы. В авиаперевозчике также предупредили о возможном увеличении времени полета.

Решение о закрытии неба над Пакистаном спровоцировано эскалацией конфликта с Индией. Накануне индийская армия начала операцию «Синдур» и нанесла авиаудары по девяти объектам «террористической инфраструктуры» Пакистана.

О развитии ситуации — онлайн-трансляции «Ъ».