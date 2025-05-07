Пулково приняло 74 самолета из-за ограничений в российских регионах

Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково стал запасной приемной для самолетов из российских регионов, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре. За два дня, 6 и 7 мая, на стоянку авиагавани направлено 74 воздушных судна.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и обеспечение их услугами, предусмотренными федеральными авиационными правилами»,— говорится в сообщении в Telegram-канале.

В десяти городах Сибири из-за задержки рейсов ожидает вылета более 4 тыс. пассажиров, говорится в сообщении местной транспортной прокуратуры. Сегодня также сообщалось о задержке восьми рейсов в аэропорту Нижнего Новгорода Стригино. Четыре рейса отменено, три из них — в Москву.

Ранее сегодня приостановили работу аэропорты Кирова (с 8:30 мск) и Нижнекамска (с 8:00 мск). По-прежнему действуют ограничения в аэропортах Домодедово, Жуковский, Казань, Грабцево в Калуге, Донское в Тамбове и Туношна в Ярославле. В Шереметьево в 5:30 мск ограничения сняли.