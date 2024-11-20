Двоих сочинцев осудили за неуплату алиментов

В Сочи двоих местных жителей осудили за неуплату алиментов. Центральный районный суд курорта рассмотрел уголовные дела, возбужденные по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) в отношении двух мужчин, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Оба фигуранта, рассказали в пресс-службе, являются неплательщиками алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей. Ранее обоих также привлекали к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.351 КоАП РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка). Оба продолжили копить долг по алиментам, у одного из фигурантов он достиг 1,5 млн руб.

Суд признал подсудимых виновными. Обоих приговорили к 10 месяцам исправительных работ каждому с удержанием 10% зарплаты.

«Ъ-Сочи» писал, что сочинская прокуратура направила в суд дело о хищении земель Сочинского нацпарка. Местного жителя и руководителя риелторского агентства обвиняют в мошенничестве.

Вячеслав Рыжков