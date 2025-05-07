Определен подрядчик по строительству здания для Кунгурской больницы

Победителем конкурса на право проектирования и строительства здания инфекционного отделения Кунгурской больницы признано пермское ООО «Парма». Цена контракта составит 583,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главное здание ГБУЗ "Кунгурская Больница"

Фото: Страница ГБУЗ ПК «Кунгурская Больница» в соцсети. Главное здание ГБУЗ "Кунгурская Больница"

Фото: Страница ГБУЗ ПК «Кунгурская Больница» в соцсети.

Как указано в техническом задании, здание инфекционного отделения должно быть одноэтажным, площадью 2 тыс. кв. м и рассчитано на 30 коек. В здании разместится приемное отделение, палаты, служебные и бытовые помещения, приемно-диагностическое отделение. К проектированию требуется приступить 19 мая 2025 года, к строительству — 18 сентября 2026 года. Сдать объект необходимо к 19 декабря 2027 года.

Инфекционное отделение Кунгурской больницы будет обслуживать пациентов из Кунгурского, Березовского, Ординского, Кишертского, Суксунского и Уинского округов.

ООО «Парма» зарегистрировано в феврале 2015 года в Пермском районе. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Выручка за 2024 год составила 1,3 млрд руб. Компания являлась поставщиком в 35 государственных контрактах на сумму 9,3 млрд руб. Среди последних выигранных подрядов — строительство бассейна в микрорайоне Гайва с ценой контракта 489,8 млн руб.